Meteo, la settimana si apre all’insegna del bel tempo in Liguria

Liguria. Una nuova irruzione di aria fredda di matrice artico-marittima è pronta ad interessare i paesi Balcanici e le regioni del Centro-Sud. La Liguria, coinvolta marginalmente e schermata dalla barriera Alpina, sarà interessata da correnti più secche dai quadranti settentrionali, in un contesto termico che al suolo risulterà tutto sommato mite. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: raffiche dai quadranti settentrionali localmente superiori ai 40-50 Km/h in tarda serata

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