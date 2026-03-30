Musica, in arrivo il nuovo progetto del genovese “Peppo”: “Ci ho messo tutta l’anima”

Genova. Il suo nome inizia a circolare maggiormente nella scena musicale giovanile della città, tra sonorità ricercate e un’identità artistica che prova a distinguersi dalle tendenze del momento. Ora è pronto a voltare pagina con un nuova sfida che promette di raccontare qualcosa di ancora più personale e profondo.

Pietro Fasce, in arte “Peppo”, ha un background anche nel mondo del calcio. Ha svolto la trafila giovanile del Genoa fino alla Primavera e la sua passione rossoblù non si è mai spenta. Oggi continua a scendere in campo con la Rabona, squadra di Prima Categoria: una bella valvola di sfogo durante il percorso nella musica.

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