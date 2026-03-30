Neonata morta durante il parto al San Martino, la perizia scagiona i medici: “Altre concause nel decesso”

Genova. La “mancata predisposizione tempestiva del taglio cesareo” rappresenta senza dubbio “una condotta omissiva”, e una “imperizia colposa” che avrebbe potuto causare un danno cerebrale reversibile forse solo parzialmente ma la morte della neonata durante il parto avvenuta il 27 aprile 2021 all’ospedale San Martino di Genova “potrebbe trovare giustificazione in un fattore e/o plurimi fattori, imprevedibili e imprevenibili, che si è interposto o si sono interposti, interrompendo di fatto una catena causale a tutta prima apparentemente semplice e lineare”.

Lo scrivono i periti Rita Celli, Amerigo Santoro e Nicola Ghione nominati dalla Corte d’appello di Genova per chiarezza sulle cause del decesso della neonata, che in primo grado aveva portato alla condanna di un medico e di un’ostetrica a un anno e sei mesi per omicidio colposo.

» leggi tutto su www.genova24.it