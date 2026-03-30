Pasqua, in Liguria si spera nel bel tempo: a Genova gli alberghi puntano al tutto esaurito

Genova. Pasqua affollata in Liguria, sempre che il meteo non faccia scherzi. Sono queste, in poche parole, le sensazioni degli albergatori all’avvio della settimana che porta alla prima festività di primavera, quest’anno non troppo anticipata sul calendario, ma appesa (come sempre) all’incognita dell’eventuale maltempo in grado di far saltare all’ultimo le prenotazioni.

“Dipende molto dal meteo – conferma Aldo Werdin, presidente di Federalberghi Liguria e punto di riferimento per il Tigullio -. Attualmente siamo a un tasso di occupazione di circa il 60% per la clientela di italiani e 15-20% per gli stranieri. Chiaramente alcune località vanno meglio, ma la percentuale media regionale si attesta sull’80%. Nel Ponente un po’ meno, nel Levante registriamo il 5% in più, ma sulla Spezia e le Cinque Terre siamo molto bassi”. In ogni caso “leggermente meglio dello scorso anno“.

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