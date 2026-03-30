Piazza Colombo senza auto per un giorno: “stress test” per le domeniche pedonali in centro

Genova. Sarà piazza Colombo la prossima area del Municipio Centro Est dedicata alle “domeniche pedonali”, il prossimo 12 aprile.

L’ultimo appuntamento nel territorio risale all’8 febbraio, quando erano state pedonalizzate le mura della Marina e le Mura delle Grazie, già zona a traffico limitato. Stavolta il Municipio ha scelto invece un’area particolarmente trafficata e ricca di negozi, che affaccia su via X Settembre e su via San Vincenzo, già pedonale. Un banco di prova per l’iniziativa, che nelle intenzioni della giunta Salis punta a rilanciare il commercio di quartiere e a restituire ai cittadini spazi in cui camminare liberamente senza preoccuparsi delle auto.

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