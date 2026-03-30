Regione, PD: “Urgente una modifica alla legge per permettere il voto ai fuori sede”

Liguria. “Quasi 5 milioni di cittadini vivono o lavorano in una provincia diversa da quella di residenza e, tra questi, circa 1,9 milioni dovrebbero affrontare viaggi superiori alle quattro ore per poter votare. Non si tratta di una minoranza marginale, ma di una parte consistente dell’elettorato che, nei fatti, si trova di fronte a un ostacolo. È quello che viene definito “astensionismo involontario”, analizzato già nel 2022 da una Commissione di esperti istituita presso il Ministero per i Rapporti con il Parlamento. Oggi le Regioni non possono intervenire autonomamente: i sistemi elettorali regionali sono vincolati ai principi fondamentali stabiliti dalla legge nazionale n. 165 del 2004. Qualsiasi tentativo di introdurre misure per i fuori sede rischierebbe di essere impugnato dallo Stato, perché eccederebbe i limiti della potestà legislativa regionale. Per questo abbiamo presentato una proposta di deliberazione che chiede alle Camere di modificare la legge statale di riferimento, per consentire alle Regioni di intervenire e garantire il diritto di voto agli elettori temporaneamente domiciliati lontano dalla residenza. In questo modo le Regioni potranno scegliere diverse possibilità, tra cui il voto per corrispondenza o il voto anticipato presidiato in altro luogo, per permettere a tutti i cittadini di esercitare quello che è un diritto sancito dalla Costituzione”.

Così dal gruppo PD in Regione Liguria.

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