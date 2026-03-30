Scontro auto bicicletta in piazza Rossetti: uomo di 65 anni al pronto soccorso

Genova. Incidente oggi pomeriggio in piazza Rossetti dove, per dinamica ancora da accertare, si è verificata una collisione tra un’auto e una bicicletta. Ad avere la peggio è stato il ciclista, un 65enne, che nell’urto è stato sbalzato sull’asfalto, riportando un trauma cranico -sebbene indossasse il caschetto- con dolore costale e agli arti superiori.

Sul posto è intervenuto la Croce Bianca Genovese insieme ai medici del 118. L’uomo è stato spinalizzato e condotto in codice giallo presso il Pronto soccorso del Policlinico San Martino. Illeso il conducente dell’auto.

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