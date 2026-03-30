Servizio Civile, l’open day a Palazzo Ducale: 10 posti per svolgerlo con il Comune di Genova

Genova. Si è svolto questo pomeriggio, in Sala Dogana di Palazzo Ducale, l’Open Day dedicato al Servizio Civile Universale. L’evento ha rappresentato un momento cruciale di orientamento per i giovani, tra i 18 e i 28 anni, desiderosi di investire un anno della propria vita in un’esperienza di cittadinanza attiva e crescita professionale.

In giornata hanno visitato gli stand informativi l’assessora alle Politiche educative Rita Bruzzone e la consigliera delegata alle Politica giovanili Francesca Ghio. “Sono molto soddisfatta di questo open day, perché il Servizio Civile è un percorso educativo insostituibile- dichiara l’assessora alle Politiche Educative e Pari Opportunità Rita Bruzzone- È uno strumento di inclusione potente che permette a tutti i ragazzi e le ragazze, inclusi coloro che provengono da contesti con minori opportunità, di vivere un’esperienza di crescita umana e professionale dentro la nostra comunità; una palestra di vita che trasforma la teoria della cittadinanza in pratica quotidiana”.

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