Si apre la Settimana Santa: riti e tradizioni del Tigullio

La Domenica delle Palme ha aperto ufficialmente la Settimana Santa, un periodo dove le città del Tigullio si fermano per rivivere antiche usanze che uniscono fede e cultura popolare. Il percorso verso la Pasqua segue tappe precise e molto sentite.

Il Giovedì Santo è dedicato innanzitutto alle celebrazioni pomeridiane della lavanda dei piedi, con le chiese allestiscono gli Altari della Reposizione, meglio conosciuti come “Sepolcri”. La tradizione ligure vuole che se ne visiti un numero dispari in segno di devozione. In molte parrocchie della zona, questi altari sono decorati con i tipici germogli di grano fatti crescere al buio, fili bianchi e delicati che simboleggiano la vita che rinasce dal silenzio della terra.

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