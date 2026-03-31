Bus frena all’improvviso: due passeggere ferite e traffico nel caos in zona Nunziata

Genova. Pochi minuti dopo le 18, l’autista di un bus della linea 36 che stava percorrendo Circonvallazione a monte in direzione Principe, giunto nei pressi di via Paleocapa, è stato costretto ad una brusca frenata per cause da accertare.

L’ambulanza 3-278 del Distaccamento Carignano della Croce Bianca Genovese, intervenuta in codice giallo, ha soccorso una donna di 78 anni, passeggera del mezzo pubblico in quel momento intenta ad obliterare il biglietto, che ha riportato un trauma all’arcata sopraccigliare in conseguenza dell’urto contro uno dei pali di sostegno. È stata ospedalizzata in codice verde presso il Pronto soccorso dell’ospedale Galliera.

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