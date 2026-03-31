Clamoroso in Bosnia: l’Italia è ancora out dai Mondiali

L’Italia non torna a partecipare ai campionati del mondo. Un’attesa durata dodici anni non termina questa sera, perché la sconfitta ai rigori nella finale playoff contro la Bosnia impedisce agli Azzurri di qualificarsi.

Un momento sportivamente significativo anche per le generazioni più giovani: c’è chi ricorda poco delle ultime partecipazioni dell’Italia e chi, semplicemente, continuerà a non vedere gli Azzurri giocare un Mondiale. A giugno, ai mondiali tra Canada, Messico e Stati Uniti, non ci saremo.

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