Consigliere pari opportunità. Le preoccupazioni di Cattani, Giannetti e Sommovigo: “Prevista soppressione del ruolo territoriale”

Preoccupazioni dalle consigliere Martina Giannetti, Viviana Cattani e Piera Sommovigo sullo schema di decreto legislativo in materia di organismi per la parità di genere che, secondo le esponenti di minoranza in consiglio comunale alla Spezia, “prevede la soppressione delle Consigliere di Parità regionali e territoriali, accentrando ogni funzione in una struttura nazionale”. Lo schema è stato diffuso in parlamento e per Giannetti, Cattani e Sommovigo potrebbe essere introdotto “un modello fortemente centralizzato che rischia di comprimere, o di fatto dissolvere, la dimensione territoriale costruita negli anni, con un arretramento del presidio proprio nei luoghi in cui le discriminazioni di genere si producono e si manifestano. L’eliminazione dei presidi territoriali, infatti, renderebbe più difficile per molte donne accedere a consulenza, supporto e tutela in caso di necessità. La scelta di chiudere i presidi territoriali per accentrare ogni funzione in una struttura con sede a Roma rappresenta una decisione che allontana le istituzioni dai problemi concreti dei cittadini, che si manifestano nei luoghi di lavoro e nei territori”.

Per le consigliere la figura territoriale deve essere mantenuta perché: “I dati disponibili dimostrano come il bisogno di strumenti concreti di tutela nel mondo del lavoro sia tutt’altro che superato: discriminazioni, molestie e disparità retributive continuano a colpire molte lavoratrici e si evidenzia dunque come necessario il rafforzamento, anziché la soppressione degli strumenti pubblici di prossimità che garantiscono pari opportunità e diritti effettivi. Le Consigliere di Parità svolgono un ruolo rilevante anche nel contrasto delle molestie e delle violenze nei luoghi di lavoro, e la loro presenza territoriale consente di intercettare situazioni di discriminazione che spesso rimarrebbero invisibili o non denunciate, offrendo alle lavoratrici un punto di riferimento pubblico, competente e accessibile, basato sulla vicinanza, l’ascolto e sulla capacità di intervento puntuale. Anche per le amministrazioni locali la presenza di tali presidi rappresenta un elemento importante della rete istituzionale a tutela dei diritti delle donne nel mondo del lavoro”.

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