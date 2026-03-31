Di Serio in gruppo, Mateju da mercoledì quando rientrerà anche Hristov

Prosegue a Follo il lavoro dello Spezia di Luca D’Angelo, a sei giorni dalla partita contro la Carrarese. Il gruppo ha riaccolto Giuseppe Di Serio, fermo da un mese, che oggi si è allenato con i compagni ed è quindi a disposizione per la sfida del ‘Dei Marmi’. L’attacco esce quindi dalla fase di emergenza delle ultime settimane, con il solo Laurs Skjellerup ancora fuori e che sarà valutato per le sfide con Mantova e Sudtirol. Scalpita Gianluca Lapadula, così come Vanja Vlahovic, entrambi in gol con la Primavera qualche giorno fa.

Parzialmente in gruppo invece Ales Mateju, che dalla seduta di domani è pianificato torni ad allenarsi completamente con i compagni. Fermo dalla partita con il Padova, il difensore sarà a sua volta a disposizione per la sfida di Carrara, candidandosi ad un ruolo da protagonista nella difesa a tre di D’Angelo. Previsto inoltre per domani il rientro al quartier generale di Follo di Petko Hristov, impegnato in Indonesia con la Bulgaria, mentre Christian Comotto, fresco di qualificazione all’Europeo Under 19 con l’Italia, si dovrebbe rivedere giovedì.

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