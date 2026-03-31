Einaudi Chiodo evacuato per una sospetta fuga di gas, la Provincia: “Non sono state riscontrate anomalie”

Non sono state riscontrate anomalie o malfunzionamenti all’interno dell’Istituto Einaudi Chiodo della Spezia dove questa mattina sono stati fatti evacuare gli studenti a scopo precauzionale. L’aggiornamento arriva dalla Provincia della Spezia: “Secondo le valutazioni effettuate non si è riscontrata alcuna anomalia o problematiche relative a perdite di gas in corso, quindi dopo un ulteriore accertamento presso i locali adibiti agli impianti di riscaldamento della struttura è stato autorizzato il rientro in classe di studenti e personale scolastico”.

La verifiche sono proseguite anche nelle ore successive: “Nel pomeriggio sono comunque proseguiti dei controlli tecnici suppletivi, svolti dalla Provincia attraverso una ditta specializzata, di tutti gli impianti presenti all’interno dell’edificio che potessero in qualche modo essere riconducibili alla produzione di gas o all’utilizzo di metano. Anche alla luce dei controlli effettuati nell’intera giornata non si sono evidenziati malfunzionamenti o problematiche che possano collegare la segnalazione con gli impianti o le attività svolte all’interno dell’istituto”.

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