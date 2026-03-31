Fiom Cgil su gruppo Tisg: “A rischio filiera degli appalti”

A proposito dell’incontro di lunedì a Marina di Carrara fra sindacati e gruppo The Italian Sea Group (TISG), convocato per affrontare la complessa situazione che ha colpito il gruppo della nautica di lusso negli ultimi mesi, i sindacati parlano di un passaggio atteso, dopo il precedente confronto tenutosi in Prefettura a Massa alla presenza delle istituzioni locali, che ha consentito di entrare nel merito delle criticità e delle prospettive future. E’ notorio che il gruppo, che occupa oltre 500 dipendenti diretti e più di 1500 lavoratori nell’indotto, rappresenta un pilastro industriale del territorio, con una presenza anche alla Spezia presso lo stabilimento ex Perini Navi. Nel corso dell’incontro, il presidente Giovanni Costantino ha delineato un piano di rientro strutturato su tre assi principali: la ricostruzione puntuale della situazione amministrativa e finanziaria, il raggiungimento di accordi con i fornitori per la gestione del debito e la progressiva riattivazione delle commesse a partire dal mese di aprile. Un elemento centrale del piano riguarda la rinegoziazione dei contratti con gli armatori, chiamati a rivedere sia gli aspetti economici sia le tempistiche di consegna delle imbarcazioni. Attualmente sono 17 le unità in costruzione, ma solo uno degli armatori ha finora accettato le nuove condizioni.

L’azienda si è detta tuttavia fiduciosa di poter chiudere ulteriori accordi nel breve periodo, con l’obiettivo di arrivare a una ripresa piena delle attività entro il mese di giugno.

Secondo quanto dichiarato da Costantino, questo processo non comprometterà la reputazione del gruppo sul mercato internazionale, grazie al prestigio del marchio e alla qualità riconosciuta delle sue produzioni. Si legge nella nota della Fiom: “Una posizione che non trova però pieno riscontro tra le organizzazioni sindacali. In particolare, come Fiom esprimiamo forte preoccupazione per le ricadute occupazionali, soprattutto per quanto riguarda l’indotto”. Nel merito è entrato il segretario generale dei metalmeccanici, Marzio Artico: “Accogliamo con attenzione il piano illustrato dall’azienda ma allo stato attuale non possiamo ritenerci soddisfatti. Le rassicurazioni fornite riguardano principalmente i lavoratori diretti, mentre resta ancora troppo incerto il destino di centinaia di aziende e di oltre 1500 lavoratori dell’indotto”. Secondo la Fiom il nodo centrale, infatti, riguarda proprio la filiera produttiva che ruota attorno a TISG: circa 200 imprese, molte delle quali con sede nel nostro territorio, con dimensioni e solidità molto diverse tra loro, dalle piccole realtà artigianali fino a strutture con oltre cento dipendenti. Un sistema complesso e fragile, che rischia di subire pesanti contraccolpi. Ad oggi, ricorda la sigla di categoria, “l’azienda ha raggiunto accordi di rientro del debito con appena 30 fornitori, mentre la riattivazione di sole due commesse non è sufficiente a garantire continuità lavorativa per l’intero comparto”. Ancora Artico: “Il problema è immediato perché da qui ai prossimi mesi molte aziende potrebbero non avere il lavoro necessario per sostenersi. E sappiamo bene che, soprattutto per le realtà più piccole, questo può tradursi rapidamente in crisi irreversibili”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com