Fivizzano si prepara per la storica “Mangialonga”: come partecipare

Fervono i preparativi per domenica 26 aprile quando tornerà la Mangialonga di Fivizzano, l’appuntamento enogastronomico non competitivo che unisce camminata lenta, scoperta del territorio e valorizzazione dei prodotti tipici. L’edizione 2026 si preannuncia ricca di novità, con un percorso ad anello di circa 12 km che partirà da Viale Principe Amedeo (bar Platani) per snodarsi attraverso le frazioni del Comune lungo anche una parte del percorso della “Via del Volto Santo”

In una nota degli organizzatori si legge: “I partecipanti attraverseranno Colle di Cerignano, Spicciano, Turlago, Motta, toccando il Convento del Carmine per fare poi ritorno a Fivizzano. Ogni tappa sarà dedicata alla scoperta di una specialità culinaria locale – dal pane locale al salame della Lunigiana, alla torta di patate, al mitico “Minestrone di Spicciano”, alla polenta condita con olio e formaggio oppure funghi o ragù passando per il Miele della Lunigiana con formaggio locale fino ad arrivare ai dolci artigianali accompagnati ai vini tipici della Lunigiana. Il tutto preparato con cura dai volontari delle associazioni locali. La manifestazione non è solo cibo, ma un’esperienza immersiva a tutto tondo. Forte l’attenzione all’ambiente: l’evento mira a ridurre l’impatto ambientale, coinvolgendo la comunità nel mantenimento del territorio e promuovendo un turismo lento e rispettoso.”

“La Mangialonga è il biglietto da visita della nostra ospitalità”, afferma il Sindaco Gianluigi Giannetti, “Unisce la passione dei nostri volontari alla bellezza della nostra terra, creando un indotto importante per tutta la Lunigiana”.

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