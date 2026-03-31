Porti, l’appello della Filt Cgil da Genova: “Nella riforma si parli di lavoro”. Rixi: “Regole da rivedere”

Genova. Nella riforma dei porti si parli anche di lavoro. È l’appello che arriva oggi da Genova in un convegno organizzato dalla Filt Cgil alla Sala Chiamata per parlare di lavoro temporaneo nei porti, quello regolato dall’articolo 17 della legge 84/94.

“Vogliamo ribadire la centralità del lavoro portuale, anche di fronte all’avanzare dei cambiamenti che stanno caratterizzando questo settore – spiega Stefano Malorgio, segretario generale della Filt Cgil -. Noi pensiamo che il lavoro, e in particolare il lavoro portuale, sia ancora centrale. Se ne parla troppo poco. I progetti di riforma del sistema, che ad oggi sono fermi e non abbiamo segnali che avanzeranno, non parlano di lavoro”.

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