Portualità digitale, per Savona-Vado dal 1 luglio la nuova piattaforma: “Sistema più competitivo”

Savona/Vado L. L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale informa che, a seguito dell’ordinanza adottata in data odierna, entreranno in vigore dal 1° aprile 2026 le nuove modalità di gestione e riscossione del diritto d’uso del Port Community System (PCS), la piattaforma digitale che consente il coordinamento e l’interscambio informativo tra tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nei processi portuali.

Il provvedimento non introduce nuovi oneri né modifica la struttura economica già in essere, ma aggiorna le modalità operative e amministrative alla luce dell’evoluzione normativa e organizzativa intervenuta a livello nazionale, confermando un modello già applicato dal 2017.

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