Regione, ok a indennità per gli operatori del 118: “Passo importante per i lavoratori della sanità”

Liguria. “Accogliamo con soddisfazione l’accordo raggiunto insieme alle organizzazioni sindacali con Regione Liguria, che riconosce finalmente l’indennità di pronto soccorso anche agli operatori tecnici delle centrali operative del 118. Si tratta di un risultato importante: la Regione dà seguito all’impegno assunto in Consiglio regionale con l’approvazione dell’ordine del giorno che avevo presentato, con l’obiettivo di superare una disparità non più accettabile”.
Così il consigliere regionale PD Federico Romeo sul riconoscimento dell’indennità agli operatori del 118, un accordo raggiunto in attuazione dell’ordine del giorno presentato dall’esponente Dem e approvato all’unanimità.