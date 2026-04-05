Bancomat fatto esplodere a Varese Ligure: fermata una persona

Un bancomat fatto esplodere e una persona fermata. Su questi elementi lavorano i Carabinieri del Nucleo investigativo e della Compagnia della Spezia. Lo sportello preso di mira è a Varese Ligure. I fatti risalgono alle scorse ore: al vaglio dei militari l’identificazione di eventuali complici e l’acquisizione delle immagini di videosorveglianza per ricostruire l’esatta dinamica. Le indagini sono in corso.

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