Frontale a Ponte di Arcola: muoiono moglie e marito in moto, condizioni serie per un automobilista

Un terzo tragico scontro stradale funesta il fine settimana di Pasqua. Una coppia, marito e moglie, ha perso la vita a seguito di un frontale con un’auto. In condizioni serissime anche il conducente, colto da un forte dolore toracico: l’uomo è stato portato d’urgenza in ospedale. La dinamica è in fase di accertamento da parte della Polizia stradale. Sul posto i soccorritori della Pubblica assistenza di Romito, la Croce rossa di Ameglia e la Pubblica assistenza di Sarzana hanno fatto il possibile per salvare la coppia. Per l’emergenza è stato attivato anche l’elisoccorso Pegaso, decollato dal Cinquale, ma l’elicottero è stato fatto rientrare.

Il traffico ha subito una lunga interruzione e successivi rallentamenti per garantire la tempestività dei soccorsi e la puntualità dei rilievi.

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