Meteo, Pasquetta nuvolosa ma asciutta: schiarite nel pomeriggio e calo delle temperature

Genova. Nuvolosità in aumento notturno con cieli molto nuvolosi o localmente coperti tra prima mattinata e primo pomeriggio sui versanti marittimi Genovesi e Savonesi, con possibilità di precipitazioni scarse. Nel corso del pomeriggio saranno possibili locali schiarite, specie in costa, più diffusamente a Ponente e sull’estremo Levante, prima di un nuovo incremento della nuvolosità in serata.

Più asciutto sui versanti padani e in quota, ove, per l’intero periodo si alterneranno fasi al più parzialmente nuvolose a lunghi periodi soleggiati.

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