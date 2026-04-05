Pallanuoto M/ Trofeo di Pasqua Under 14, vince Roma seguita Carpi

Da Luca Castagnola

Si è concluso il Trofeo di Pasqua di Pallanuoto riservato agli Under 14 organizzato da Mobilpesca Lavagna e R.N. Sori. Tre giorni intensi di partite per le 12 squadre partecipanti, che hanno visto incontri avvincenti, una bella Pallanuoto e alcune individualità di cui sentiremo parlare negli anni futuri.

La classifica vede al primo posto l’ Alma Nuoto di Roma , che nella finale per il primo e secondo posto ha la meglio sul Carpi per 9 a 7. Al terzo posto la squadra americana Long Beach che regola con il medesimo punteggio il Torino 81, mentre per il quinto posto l’ Ancona ha la meglio sulla squadra di casa del Mobilpesca Lavagna per 10 a 4.

Il miglior portiere è risultato Vittorio Oricetti della squadra Hydro Wild Saluzzo e miglior giocatore

Eric Loi del Carpi.

L’ appuntamento è per l’ anno prossimo!

Nelle foto la Squadra vincitrice, il miglior Portiere e il miglior Giocatore.

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