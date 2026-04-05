Portofino: presidio della Croce Rossa salva la vita di un turista

Il comune di Portofino, dagli anni Settanta, non ha una pubblica assistenza nel suo territorio. La necessità di avere un servizio di soccorso si avverte in particolare nella stagione turistica, sia per il consistente arrivo di turisti, provenienti anche da navi da crociera, sia per l’intenso traffico veicolare sulla strada provinciale 227 che ritarda l’arrivo dei mezzi di soccorso da Santa Margherita.

L’amministrazione ha così deciso di affidare alla Croce Rossa, comitato di Santa Margherita Ligure che ha accettato, un presidio con lo stazionamento di un ambulanza in piazza della Libertà dalle 10 alle 18 della settimana santa e fino a lunedì 6 aprile e nelle giornate del 23 e 25 aprile; dalle 10 alle 24 nei giorni 23 aprile e domenica 26, festa di San Giorgio.

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