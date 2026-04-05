Turismo: il pieno a Pasqua annuncia che l’estate sarà positiva

Una Pasqua da tutto esaurito; Riviera ovunque affollata, Portofino e Camogli prese d’assalto. Difficile se non impossibile trovare una camera libera; doppi e anche tripli turni ai ristoranti; tintarella in spiaggia e primi bagni. A Pasqua l’arrivo degli ospiti è scontato, ma il meteo ha contributo a richiamare le migliaia di ospiti presenti. E va sottolineato il fatto che la situazione internazionale ha spinto anche in Liguria centinaia e centinaia di persone che, data la situazione internazionale, hanno rinunciato ai viaggi intercontinentali scegliendo mete italiane; situazione di crisi che non ha tuttavia impediitpo l’arrivo di numerosi turisti europei.

L’augurio è che le guerre cessino domani e che il mondo trovi un equilibrio. Ma è già tempo di prenotazioni e l’attuale stato della crisi induce ad escludere località e viaggi a rischio ed è quindi probabile che la Riviera torni a fare il pieno durante la stagione estiva.

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