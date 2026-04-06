A Lerici ultimo appuntamento della rassegna “Poesie Arthena” dedicato a Dino Campana

Martedì 7 aprile ci sarà l’ultimo appuntamento della rassegna culturale “Poesie Arthena – notturni di poesia dal vivo” alle 21:15. In programma un incontro per approfondire la poetica di Dino Campana, intellettuale “folle”, autore della celebre raccolta dei “Canti Orfici”. Campana ha vissuto una vita complessa, per molti anni in manicomio. Con la Poesia ha espresso il suo impeto. La voce narrante di Angelo Tonelli, sapiente performer e noto esperto di poesia, lo racconterà con le note a margine del violinista Federico Cappa e dell’esperto chitarrista Michele Iozzelli. L’iniziativa si terrà dentro la Scuola di Arthena, alle tre Strade di Pozzuolo di Lerici. Un evento su prenotazione, effettuabile contattando il numero 338 315 3159. In caso di forte maltempo, l’evento sarà rinviato. Una rassegna curata da Francesco Millepiedi, Pietro Balestri e Federico Cappa di Eventi Salute Società Spettacolo, in collaborazione con Angelo Tonelli, Presidente dell’Associazione Arthena

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