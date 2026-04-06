Ad Alassio due incontri dedicati alla sicurezza degli over 65

Alassio. Sono in programma ad Alassio, il 9 e il 23 aprile, a partire dalle ore 15 in Piazza della Libertà, due appuntamenti dedicati all’autoprotezione e alla sicurezza, rivolti in particolare alle persone over 65.

L’iniziativa rientra in un progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e realizzato nell’ambito di una coprogettazione che coinvolge 38 associazioni liguri riunite in ATS, con capofila Auser Liguria e Genova ODV. Tra i soggetti partecipanti figura l’Associazione Mornese Liguria ODV, che ha manifestato il proprio interesse fin dalle fasi iniziali del progetto, venendo accolta nella rete territoriale. Gli incontri di Alassio sono organizzati in collaborazione con l’Assessorato alla Protezione Civile del Comune di Alassio, Regione Liguria, Forum Terzo Settore Liguria e Ben…essere in Liguria.

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