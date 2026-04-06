Cantiere di Via Falcinello, Pci: “Evidente incapacità di programmazione e coordinamento”

“Non si può che esprimere forte preoccupazione e indignazione per quanto emerso durante la seduta di giovedì scorso della commissione lavori pubblici del Comune di Sarzana circa i lavori relativi al nuovo Ponte di Via Falcinello”. Lo scrive in una nota Enrico Pieraccini per il PCI, che prosegue: “Non un confronto serio e trasparente su un’opera pubblica attesa e necessaria, bensì un susseguirsi di giustificazioni deboli, scaricabarile e risposte delegate impropriamente ai tecnici, chiamati a supplire alle evidenti mancanze politiche di assessore e vicesindaco. È inaccettabile che chi ha responsabilità di governo si sottragga al proprio ruolo, demandando ad altri ciò che spetta alla politica spiegare e assumersi. Ancora più grave è il tentativo di giustificare ritardi enormi con argomentazioni che rasentano il paradosso: la “sfortuna”, le piogge, persino la presenza dell’acqua nei torrenti. Si tratta di elementi prevedibili, strutturali, che avrebbero dovuto essere considerati in fase progettuale e gestionale. Non siamo di fronte a eventi eccezionali, ma a una evidente incapacità di programmazione e coordinamento. È emerso inoltre un dato estremamente preoccupante: il ritardo di 18 mesi legato allo spostamento dei sottoservizi, senza che vi sia traccia di richieste formali agli enti competenti fino a settembre 2024, cioè esattamente quando i lavori avrebbero già dovuto essere conclusi. Questo non è un dettaglio tecnico, ma un errore politico e amministrativo grave, che chiama in causa responsabilità precise. A tutto ciò si aggiunge il silenzio su ulteriori criticità progettuali, come quelle relative alla ciclopedonabile e al ponte nella zona dei campi sportivi, questioni tutt’altro che marginali e che incidono direttamente sulla funzionalità e sicurezza dell’opera. Ci chiediamo come sia possibile che, a fronte di ritardi così evidenti e di una gestione così approssimativa, non vi sia ancora un’assunzione di responsabilità chiara da parte della giunta. Il rischio concreto è quello di compromettere anche i finanziamenti del PNRR, con un danno economico e sociale che ricadrebbe sull’intera comunità. Il PCI ritiene che Sarzana meriti serietà, competenza e rispetto e chiede: chiarezza immediata sullo stato reale dei lavori e sulle responsabilità dei ritardi; un cronoprogramma aggiornato, credibile e verificabile; un’assunzione pubblica di responsabilità da parte degli amministratori competenti; la garanzia che non vengano persi i finanziamenti destinati all’opera. Continueremo a vigilare e a denunciare ogni inefficienza e ogni mancanza di trasparenza, perché le opere pubbliche non sono terreno di propaganda, ma servizi fondamentali per i cittadini. La pazienza della comunità sarzanese è finita. È tempo che chi governa dimostri di esserne all’altezza”.

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