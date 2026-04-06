Chiavari: Giro d’Italia, ecco le strade dove applaudire i ciclisti

Archiviate le feste pasquali, Chiavari si concentra sull’arrivo del Giro d’Italia che porterà la città sui teleschermi della Tv nazionale. L’arrivo della Porcari-Chiavari mercoledì 20 maggio. Questo il percorso dei ciclisti: Ponte della Libertà – Corso Dante – Via Magenta – Via Devoto – Corso Lima – Viale Millo – Via Martiri della Liberazione – Piazza Matteotti – Corso Garibaldi – Via Nino Bixio – Via Trieste – Viale Groppo – Corso Colombo fino a Corso Valparaiso.

Così Avanti Chiavari commenta dal proprio sito: “Un tracciato che valorizza Chiavari in tutta la sua bellezza, tra centro storico e lungomare, portando le immagini della città in tutto il mondo. L’arrivo del Giro d’Italia rappresenta un evento unico e straordinario, un risultato importante per Chiavari, frutto di un grande lavoro di squadra e della collaborazione con Regione Liguria. Sarà una festa di sport, passione e partecipazione che coinvolgerà cittadini, famiglie e visitatori. Prepariamoci a vivere insieme una giornata indimenticabile!”

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