Da solo nella Foresta Amazzonica senz’acqua né cibo, l’impresa del ligure Daniele Zingaro: “E’ il premio della mia vita”

Genova. Prima dovrà costruirsi un riparo, poi trovare una fonte d’acqua (e filtrarla) e infine procacciarsi da mangiare pescando, andando a caccia o raccogliendo tutto ciò che di commestibile incontrerà sul suo cammino. Perché il suo obiettivo è uno e uno soltanto: dopo un anno pieno di difficoltà, realizzare un sogno e dimostrare a se stesso di essere in grado sopravvivere per 15 giorni nella Foresta Amazzonica brasiliana senza alcun tipo di attrezzatura, ma solo con un machete, le sue conoscenze e la sua forza mentale. E’ questa l’impresa a cui andrà incontro il 30enne loanese Daniele Zingaro, da sempre appassionato di avventura e ora pronto a vivere l’esperienza definitiva, un’avventura estrema in uno dei luoghi più pericolosi ed inospitali del mondo.

Che la sua vita sia da sempre contraddistinta da un certo spirito ardimentoso lo testimonia già la sua professione: Daniele, infatti, è un sommozzatore specializzato in attività di manutenzione subacquea, attività di ricerca e recupero e molto altro. Andare in Amazzonia è un sogno che porta con sé fin da piccolo e alimentato da film, libri e ogni altro genere di “finestra narrativa” a cui un bimbo possa affacciarsi per scoprire il mondo: “Negli anni mi sono preparato a fondo per questa impresa – spiega a IVG in questa intervista – Ho sempre fatto campo. Ho vissuto un’esperienza simile in Sri Lanka, nei boschi alpini, sono stato sei mesi in Sud Africa e ho un background anche in ambito militare. Negli ultimi mesi ho viaggiato tanto: sono stato in Yucatan, ho esplorato tutte le foreste delle Hawaii (e vissuto in prima persona una delle eruzioni vulcaniche più belle del Kilauea). Andare in Amazzonia è sempre stato il mio sogno e ora voglio realizzarlo. Quest’anno, purtroppo, la vita mi ha portato alcuni problemi di salute, un intervento, oltre ad altri problemi nella vita privata e lutti… Senza contare ciò che sta succedendo un po’ ovunque nel mondo. Insomma, tanta negatività. Ho toccato il fondo e ora voglio risalire”.

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