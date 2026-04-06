Domenica torna la festa del Vivicittà, 10 chilometri di corsa e cammino per le vie del centro

Domenica 12 aprile si rinnova anche alla Spezia l’appuntamento con la Vivicittà, storica manifestazione podistica cittadina targata Uisp. “Da quarant’anni, c’è un giorno in cui il battito di Spezia accelera all’unisono – si sottolinea sul sito dell’Uisp La Spezia Val di Magra -. Non è solo una gara di atletica: è un rito collettivo, un’invasione pacifica di colori, sorrisi e sport che trasforma le nostre strade in un palcoscenico a cielo aperto”.

In programma una competitiva da 10 km e una passeggiata ludico motoria da 4. La competitiva compirà tre giri di un anello cittadino, con partenza (e dunque arrivo) in Piazza Brin alle 10.30. Qua sotto il percorso:

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