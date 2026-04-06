Porticciolo, Esserci per Ameglia risponde a Galazzo: “Fornisca informazioni sui controlli del Comune sulle concessioni”

“Desideriamo esprimere la nostra soddisfazione per la risposta del Sindaco riguardante il tema del Porticciolo di Bocca di Magra. Ciò dimostra chiaramente che abbiamo toccato un argomento molto sensibile per la nostra comunità e per il Sindaco stesso. Riteniamo tuttavia che il richiamo a un’informazione verbale fornita al Capogruppo sia indice di scarsa eleganza istituzionale, oltre a rappresentare un tentativo di denigrare e distogliere l’attenzione dalle proprie responsabilità”. I consiglieri di Esserci per Ameglia replicano così al primo cittadino Umberto Galazzo, proseguendo: “Siamo consapevoli che il Comune non possa forzare una situazione attualmente sottoposta alle valutazioni dell’Autorità giudiziaria, ma siamo altrettanto convinti che una soluzione mediata, almeno per garantire la manutenzione ordinaria e la percorribilità della passeggiata, avrebbe potuto essere individuata. Ci sbagliamo? Il risultato, al di là di polemiche e tensioni tra maggioranza e minoranza, è purtroppo il degrado, ormai vergognoso, di Bocca di Magra. Ancora una volta il Sindaco fornisce una risposta poco chiara e, come spesso accade, torna a richiamare il passato, che su questo tema forse meriterebbe di essere affrontato con maggiore cautela, viste le radici su cui si è costruito l’attuale sistema.

A questo punto poniamo noi una domanda: Sindaco, ricorda la situazione ereditata da coloro che oggi lei definisce Vicesindaco e Assessore? Ebbene, di quella gestione lei era il Sindaco.

Desideriamo inoltre ricordarle che la volontà di esternalizzare la gestione del porticciolo, così come delle altre concessioni, era stata fortemente sostenuta ed era efficace per diversi motivi. In primo luogo, evitava di sottrarre risorse umane al Comune, che si trovavano a gestire i posti barca invece di occuparsi dei servizi destinati all’intera collettività, e non ai privilegi di pochi.

Un ulteriore aspetto positivo riguardava il fatto che il gestore avrebbe avuto la responsabilità della raccolta di tutta la documentazione necessaria per le assegnazioni e del conseguente controllo dei posti, verificando anche che il reale assegnatario fosse effettivamente colui che ne usufruiva.

In passato, tali controlli non sono mai stati effettuati con continuità e molti utenti ne hanno approfittato, generando situazioni al limite della legalità. L’esempio più evidente è quello dell’assegnatario che, di fatto, non possedeva alcuna imbarcazione: in questi casi, l’assegnazione risultava legata esclusivamente al pagamento della quietanza assicurativa.

Gli ricordiamo al Sindaco Galazzo, che la precedente amministrazione aveva intrapreso un percorso di dialogo con il gestore che avrebbe portato sicuramente alla risoluzione di molti problemi, probabilmente il modo di fare di questa amministrazione e una diversa idea sulla strategia da seguire ha fatto sì che la strada tracciata venisse bruscamente interrotta. A tal proposito, Le chiediamo di fornirci informazioni sugli ultimi controlli effettuati dal Comune sulle concessioni di sua competenza. Siamo certi che, alla luce dell’ottima gestione da lei descritta, tali verifiche siano state svolte in modo capillare e puntuale”.

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