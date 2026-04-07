“A spasso con Daisy”, Milena Vukotic chiude il cartellone di prosa dell’Astoria

A spasso con Daisy conclude il cartellone di prosa di questa stagione del Teatro Astoria a Lerici. La celebre commedia di Alfred Uhry va in scena giovedì 9 aprile alle 21.00, con la regia di Guglielmo Ferro, adattamento di Mario Scaletta. Sul palco la straordinaria Milena Vukotic, tra le più amate protagoniste del teatro e del cinema italiani. Con lei Salvatore Marino e Maximilian Nisi. Ambientato negli Stati Uniti del secondo dopoguerra, lo spettacolo racconta l’incontro tra Daisy Werthan, anziana insegnante ebrea dal carattere deciso, e il suo autista afroamericano Hoke Colburn. Da un iniziale rapporto segnato da diffidenza e distanza nasce lentamente un legame autentico e sincero, che supera barriere culturali e sociali e diventa un intenso racconto sull’amicizia, il tempo che passa e il valore umano dell’incontro. Una commedia elegante e coinvolgente, capace di far sorridere, riflettere e commuovere spettatori di tutte le età.

“Siamo particolarmente orgogliosi di ospitare a Lerici uno spettacolo così significativo. A spasso con Daisy rappresenta un esempio di teatro capace di parlare a tutti, affrontando temi universali con intelligenza e sensibilità – dichiara Lisa Saisi, assessore alla Cultura lericina -. La presenza di Milena Vukotic, interprete straordinaria e amatissima dal pubblico, rende questo appuntamento ancora più prezioso per la nostra stagione culturale. In questi anni abbiamo investito in proposte di qualità per il nostro teatro; proposte che possano emozionare, far riflettere e rafforzare il senso di comunità attraverso lo spazio scenico, l’arte e la cultura. Invito quindi a venire a teatro per godersi questo spettacolo che celebra il potere delle relazioni umane e la forza senza tempo del grande teatro”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com