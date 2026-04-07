Amt, gli altri sindacati contro la Filt Cgil: “Sono andati in Regione senza dirlo a nessuno”

Genova. Dopo lo scontro di stamattina in consiglio regionale tra Bucci e l’opposizione, scaturito da un’interrogazione del Pd, si apre una nuova polemica sulle sorti di Amt, stavolta all’interno del mondo sindacale. A fare pressione fuori e dentro l’aula oggi c’erano solo i rappresentanti della Filt Cgil, che poi hanno partecipato all’incontro coi capogruppo della minoranza. Poche ore dopo, dalle altre sigle (Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal) è arrivato un volantino con accuse di scorrettezza.

“Nel corso della mattinata la sola Filt Cgil è stata informata, da qualche consigliere regionale amico, di una richiesta di interrogazione immediata, da parte di un gruppo consiliare in Regione Liguria, inerente alle problematiche di Amt – si legge nella comunicazione -. Conseguentemente ha partecipato al consiglio senza minimamente comunicarlo alle altre organizzazioni sindacali, comportamento ampiamente diffuso quando, in un tavolo unitario, si collabora verso un obiettivo comune”.

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