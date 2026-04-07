Artemis II porta gli astronauti alla massima distanza dalla terra, la foto dell’Iras spezzino

Stanotte l’umanità ha vissuto un altro momento storico con Artemis II: la missione ha portato quattro astronauti in viaggio verso la Luna, con il sorvolo lunare e l’arrivo alla massima distanza dalla Terra, un nuovo record per il volo umano nello spazio. La Nasa ha seguito in diretta il flyby lunare, confermando il rientro della navicella verso casa dopo l’osservazione della Luna.

“Per l’Istituto Ricerche Astronomiche Spezzino questo evento è motivo di grande interesse e riflessione: l’evoluzione delle tecnologie spaziali, dei sistemi di monitoraggio e delle misure di sicurezza a bordo si collega in modo diretto ai temi che studiamo ogni giorno, dalla fisica applicata alla gestione dei rischi e della sicurezza nei sistemi complessi”, spiega Flavio Striano, astrofotografo che ha seguito l’evento scattando di persona alcune immagini.

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