Cinghiali abbattuti nel torrente a Rapallo, le associazioni chiedono accesso agli atti: pronta una manifestazione

Rapallo. Non si placa la protesta per la cattura e l’uccisione dei cinghiali del torrente San Francesco, a Rapallo, avvenuta lo scorso 25 marzo a opera del nucleo della Vigilanza faunistico-ambientale della Regione Liguria.

Associazioni animaliste e residenti avevano protestato con veemenza, affezionati ormai a quegli animali che avevano scelto il torrente come casa dal giugno del 2025. Il nucleo era intervenuto nell’ambito del piano di contenimento per la peste suina africana, anche dopo avere ricevuto segnalazioni sulla presenza degli ungulati nei pressi del castello di Rapallo, ma le modalità di intervento hanno sollevato un’ondata di polemiche. E adesso l’Associazione Task Force Animalista, attraverso l’avvocata Daniela Russo del Foro di Milano, ha presentato istanza di accesso agli atti per verificare la legittimità dei provvedimenti e delle modalità operative adottate.

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