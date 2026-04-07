Esserci per Ameglia: “Spiagge e scogliere in condizioni indecorose”

“Spiagge e scogliere in condizioni indecorose, nonostante – a differenza di quanto accaduto in passato – i quantitativi di materiale ligneo trasportati dal fiume siano stati tutt’altro che eccezionali”. Lo affermano i consiglieri di Esserci per Ameglia secondo i quali: “Non è cambiato nulla rispetto agli anni precedenti, né dal punto di vista operativo né da quello economico. Le difficoltà sono sempre state le stesse, le scogliere sono sempre state pulite a mano, e proprio per questo riteniamo che certe considerazioni non possano giustificare l’attuale situazione. Oggi – aggiungono gli esponenti dell’opposizione – assistiamo a ritardi evidenti che confermano una gestione priva di programmazione e visione, alla quale purtroppo anche i cittadini si stanno tristemente abituando”.

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