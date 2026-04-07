Il Genoa lavora ai “Masini” del futuro: rossoblù un quarto dell’Under 21 ed è record di Primavera aggregati

Il settore giovanile del Genoa si conferma una delle botteghe più interessanti del calcio italiano. Fornisce 1/4 dei giocatori dell’Under 21 ed è record di Primavera aggregati alla prima squadra. Insomma, sono tanti i calciatori che potrebbero emulare il percorso di Patrizio Masini. Anima della spogliatoio e portatore sano di “genoanità” in campo visto il suo legame con il Grifone nato fin dalle giovanili.

Andando a scandagliare il tabellino di Juvenutus-Genoa, salta all’occhio l’ennesima convocazione di un componente della squadra Primavera in prima squadra. Quella del classe 2006 Jacopo Grossi è infatti la decima volta in cui gli allenatori Vieira e De Rossi hanno deciso di portare in panchina un giocatore della formazione di mister Jacopo Sbravati. Si tratta di un record assoluto. Il centrocampista si aggiunge all’elenco composto da Lysionok, Mihelsons, Celik, Doucoure, Gecaj, Ouedraogo, Carbone, Lafont e Nuredini.

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