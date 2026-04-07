Lavagna: escursione tra ardesia e artigianato

Da Riviera Walk and Talk

Domenica 26 aprile a Lavagna è in programma il primo appuntamento di “Custodi di Bellezza”, un ciclo di escursioni che unisce cammino e incontri con realtà locali.

Il percorso risale la valle dei Berissi, attraversando orti, mulini e antiche canalizzazioni d’acqua, in un paesaggio profondamente segnato dalla presenza dell’ardesia. Salendo verso Santa Giulia, il tracciato si apre sul Golfo del Tigullio. Muretti a secco, scalinate e sentieri lastricati accompagnano il cammino tra cave ormai silenziose e tracce di un lavoro duro e ingegnoso. Nella discesa verso il centro, i sentieri in ardesia sembrano tuffarsi nel mare.

Per secoli, lungo questi stessi percorsi, le lastre estratte dalle cave venivano trasportate dalle donne del posto – le “camalle” o “lavagnine” – fino al mare. Oggi quel lavoro è cambiato, ma l’ardesia continua a raccontare il territorio.

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