Piccolo faro, si chiude un capitolo storico: il chiosco cambia gestione dopo oltre 30 anni

Dopo oltre 30 anni di attività, il celebre chiosco bar di Passeggiata Morin giunge alla fine di un’era. Aperto nel 1994 dalla Piccolo Faro 2000, il locale ha accompagnato generazioni di cittadini e turisti con i suoi servizi lungo il lungomare, diventando un punto di riferimento per chi frequentava la zona.
Nei giorni scorsi, l’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale ha formalizzato l’aggiudicazione della concessione per il compendio demaniale, che comprende il chiosco e la zona esterna, alla società spezzina Tondo Gourmet, già titolare di Pantondo, in via del Prione. Il decreto, firmato dal presidente Bruno Pisano lo scorso 3 aprile, assegna la gestione all’impresa subentrante per quattro anni a partire dal prossimo 1° maggio, con un canone annuo fissato in 66.000 euro, soggetto a revisione Istat.