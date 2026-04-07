Preso a bastonate in strada con una tavola di legno: choc a Sampierdarena

Genova. Un uomo messo spalle al muro e colpito con una tavola di legno in mezzo alla strada. È successo lo scorso sabato in via Reti, a Sampierdarena, una scena che è stata immortalata da alcuni residenti svegliati dalle urla.

Nel video si vedono quattro uomini: uno, con il volto nascosto da un cappuccio, impugna una tavola di legno e inveisce contro il rivale, trattenuto da altri due uomini. A un certo punto l’uomo con il cappuccio si avvicina e colpisce l’altro con la tavola mirando alla testa, mentre gli altri cercano di allontanarlo.

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