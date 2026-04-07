Rifiuti, dalla Provincia altri 237mila euro per il potenziamento dei centri Sat. Raccolta differenziata oltre il 68%

Savona. La Provincia di Savona disporrà, per l’anno in corso, di ulteriori 237.140,78 euro da destinare a progetti finalizzati a incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Questa somma (erogata dalla Regione Liguria) si aggiunge al fondo già assegnato alla Provincia, pari a 525.460,66 euro, per il quale sono in corso le istruttorie relative alle domande di contributo, presentate principalmente dai due gestori del servizio rifiuti operanti sul territorio provinciale.
Gli interventi riguarderanno prevalentemente il potenziamento dei Centri di Raccolta a servizio di diversi comuni, con l’obiettivo di facilitare in modo efficace ed efficiente il conferimento di materiali ingombranti, rifiuti verdi ed elettrodomestici.