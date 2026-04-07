‘Santa’: “Vino e Olio”, conferenza a Spazio Aperto

Dall’Associazione “Gente di Liguria”

Si svolgerà a Spazio Aperto in via dell’Arco 38 a Santa Margherita Ligure sabato 10 aprile alle ore 16.30 la conferenza “Vino e Olio: identità territoriale e sviluppo economico” dove interverranno Osvaldo Favale e Emanuele Bacigalupo (Associazione “Gente di Liguria”) per i saluti e poi gli interventi di Giovanna Benetti (autrice dei libri “i Signori del Vino” e “Perle di Cucina delle Cinque Terre”) e Roberto Bisso (curatore della collana “Il Tigullio in cucina”). Al termine segue degustazione di vini liguri a cura dell’azienda PortoVinae di Santa Margherita Ligure accompagnati da focaccia genovese.

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