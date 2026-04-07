“Tempi di guerra: quali prospettive per l’Europa sociale e la pace?”, convegno giovedì in Provincia

La Rete spezzina Pace e Disarmo promuove per giovedì 9 aprile (ore 17.30-19.30) presso la sala del Consiglio provinciale (via V. Veneto, 2 – La Spezia) il convegno “Tempi di guerra: quali prospettive per l’Europa sociale e la pace?”. Il convegno “intende informare la cittadinanza, il mondo politico, sindacale e dell’associazionismo riguardo alle prospettive per l’Europa sociale e della pace con particolare attenzione alle tematiche politiche, culturali, industriali e del commercio di armamenti”, si legge in una nota diffusa dalla Rete spezzina. Introdurrà e modererà Lucia Catani (Rete spezzina Pace e Disarmo). Interverranno Salvatore Marra (responsabile Politiche europee e internazionali della Cgil), Carlo Cefaloni (redattore di “Città Nuova”, coordinatore del gruppo di lavoro Economia disarmata del Movimento dei Focolari), Gianni Alioti (ricercatore dell’osservatorio “The Weapon Watch”) e Giorgio Beretta (analista dell’Osservatorio Opal e Rete italiana Pace e Disarmo). Il convegno inaugura alla Spezia le “Giornate di azione globale contro le spese militari GDAMS 2026” promosse dal 10 aprile al 9 maggio dalla Global Campaign on Military Expenditures.

“Il panorama della sicurezza globale si è deteriorato in modo massiccio negli ultimi anni: il numero di guerre e conflitti armati violenti attivi oggi è il più alto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, con conflitti che esplodono in tutto il mondo coinvolgendo un numero senza precedenti di Stati e popolazioni. Da Gaza alla Cisgiordania, dal Sudan e alla Repubblica Democratica del Congo, fino all’Ucraina, al Venezuela, all’Iran e oltre, i livelli di violenza, sofferenza civile e violazioni del diritto internazionale hanno raggiunto livelli atroci, inclusa la commissione di genocidio – dichiarano dalla Rete spezzina Pace e Disarmo -. Questa ondata di conflitti e violenza non è né accidentale né inevitabile: riflette una più ampia ripresa della militarizzazione, capeggiata dagli Stati Uniti, in cui la potenza militare e la coercizione sono diventate gli strumenti dominanti delle relazioni internazionali. Gli Stati più potenti militarmente e gli attori regionali continuano ad alimentare le guerre — non solo attraverso interventi diretti, ma anche tramite ingenti trasferimenti di armi, alleanze strategiche e competizione geopolitica — anteponendo interessi ristretti alla sicurezza umana e alla pace. Gli Stati dotati di armi nucleari hanno ripreso una nuova e accelerata corsa agli armamenti nucleari, con Paesi che plasmano apertamente le proprie politiche estere attorno alla potenza nucleare”.

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