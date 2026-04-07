Tiro a segno La Spezia, positiva la seconda tappa delle qualificazioni liguri ai Campionati italiani

“Okappa” il Tiro a Segno La Spezia nella seconda tappa delle qualificazioni liguri ai Campionati Italiani di Roma in programma a Settembre: di scena a Savona per quanto riguarda la pistola e a Cascina-Pi sul fronte Carabina.

Cominciando dalla specialità della pistola…primo posto della “solita” Valentina Giuntoli fra le donne, nella pistola a 10 metri su un podio tutto spezzino, in cui troviamo Viola Antonelli al posto d’onore ed Elsa Badiale terza; nella medesima specialità, seconda posizione di Matteo Scordari e terzo di Livio Rossi Bonifacio.

Nella pistola “normale”, seconda piazza raggiunta da Deborah Allocca sul piano Juniores, secondo Mattia Pratelli e terzo Silvano Antonelli. Fra i Ragazzi successo di Samuele Adorni seguito da Riccardo Poli e fra gli Allievi trionfo di Luca Pratelli come di Francesco Adorni tra i Giovanissimi. Altresì Pratelli s’è imposto nella pistola a 10 metri sportiva, come Samuele Adorni tra i Ragazzi, ivi seguito da Riccardo Poli.

Passando alla carabina in Toscana, non poteva mancare il trionfo di Patrick Baruzzo (primo pure nella pistola a 10 metri a 3 posizioni, tra gli Allievi “unisex”, seguito a ruota da Miro Luperi) fra gli Allievi, né il secondo piazzamento ivi di Giacomo Ribolla sul piano Juniores.

Iulian Tobos infine dominatore nella pistola sul piano paraolimpico con 602,7 punti.

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