Tragedia a Lourdes, autista genovese travolto e ucciso dal proprio pullman

Genova. Un pellegrinaggio verso il santuario di Lourdes si è trasformato in dramma domenica sera, intorno alle ore 21, quando l’autista cinquantacinquenne del pullman è stato travolto dal mezzo mentre aspettava in uno dei parcheggi del santuario.

A perdere la vita Federico Prato, 55enne residente a Isola del Cantone e dipendente di una nota ditta di noleggio di Savignone, la Caprile, che a Genova24 ha confermato l’accaduto. Secondo le ricostruzioni fatte dalle autorità francesi, costruite sulle testimonianze dei presenti e riportate dalle testate locali, il veicolo si trovava parcheggiato in un tratto di strada in pendenza, senza passeggeri a bordo. Per cause ancora da appurare, il mezzo si sarebbe mosso e Prato, che era fuori, nel disperato tentativo di fermarlo per evitare danni ad altre persone, ne sarebbe rimasto travolto.

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