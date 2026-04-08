Fionda di legno, il 9 aprile i Fieui di Caruggi svelano il nome del vincitore dell’edizione 2026

Albenga. “Giovedì 9 Aprile si conoscerà finalmente il nome del vincitore (o della vincitrice) del Premio Fionda di legno 2026. Sarà comunicato nella conferenza stampa, aperta a tutti, che avrà luogo alle ore 11,30 nella Sala degli Stucchi al secondo piano del Municipio di Albenga”. Lo fanno sapere, in una nota, i Fieui di Caruggi.

Spiegano: “Negli ultimi giorni il toto-fionda, che come ogni anno incuriosisce con le previsioni, si è concentrato su alcuni nomi: Rocco Papaleo, Gabriele Salvatores, Eugenio Finardi. Ipotesi che, quasi sicuramente, saranno smentite dalla scelta effettuata da Antonio Ricci e dai suoi “vecchi monelli”. Del resto i Fieui di caruggi hanno preannunciato una conferenza stampa con sorpresa e non resta che attendere”.

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