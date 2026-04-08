La Sampdoria si prepara per Pescara, abruzzesi sesto attacco del campionato

Genova. Attilio Lombardo l’ha definita la partita più importante da quando è sulla panchina della Sampdoria: sabato (ore 15) a Pescara i blucerchiati si giocheranno parecchio visto che gli abruzzesi sono la squadra più in forma tra quelle in corsa per la salvezza dopo il ritorno di Insigne (per lui 8 partite, 4 gol e 2 assist) nella squadra che lo ha lanciato. Un risultato positivo renderebbe le ultime giornate meno impegnative dal punto di vista della pressione emotiva sui giocatori, anche se la classifica non consente sospiri di sollievo: il gruppone è talmente ampio che è difficile fare calcoli.

I biancoazzurri lo scorso 10 febbraio avevano 15 punti ed erano in ritardo di 8 lunghezze dai play out (Mantova quart’ultimo con 23 punti) e di ben 10 dalla salvezza diretta (Entella 25 punti). Il Padova, in quel momento 11esimo, aveva 29 punti. Addirittura 14 in più del Pescara, vantaggio che oggi è sceso ad appena due lunghezze. In nove partite ben 19 i gol fatti, 11 quelli subiti. Con 46 reti all’attivo il Pescara vanta il sesto migliore attacco dell’intera serie B.

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