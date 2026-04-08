 Lo scriba del caos

“Perché ci sia bellezza sul volto, chiarezza nel discorso, bontà e saldezza nel carattere, l’ombra è tanto necessaria quanto la luce. Esse non sono avversarie: si tengono, al contrario, amorevolmente per mano, e se la luce sparisce, l’ombra le guizza dietro”. Sono parole che il Viandante pronuncia nel dialogo intimo con la propria ombra che ci riporta F. W. Nietzsche nel secondo libro di Umano, troppo umano e, nello specifico, nella parte seconda che titola, appunto, Il viandante e la sua ombra. Il pensiero del filosofo incontra un momento cruciale del proprio percorso, l’abbandono delle proprie radici e dei propri maestri, la svolta che lo conduce all’incipit di un ulteriore cammino, senza più i rassicuranti compagni di viaggio che eveva riconosciuto come maestri fino a quel momento. Il giovane pensatore si rende conto di aver bisogno di superare i limiti convenzionali, avverte la profondità dell’abisso che sta osservando e che lo osserva, sceglie il coraggio di affrontare le paure di un viaggio non ancora percorso da nessuno, meglio, un viaggio inevitabile per chiunque, ma del quale si preferisce non avere coscienza. Impossibile non comprendere che ognuno di noi è, allo stesso tempo, viandante della propria vita e ombra di se stesso, unità dinamica il cui conflitto va accettato per potersi incontrare davvero. Il dialogo si esplicita immediatamente nella sua natura assolutamente anarchica, così afferma l’Ombra: “[…] anche nel discorrere non ci faremo dispiacere e non metteremo subito le manette all’altro, se la sua parola ci suonerà incomprensibile.” Si sono appena incontrate, il viandante e la sua ombra, ma subito l’estraneità apparente si rivela profonda vicinanza, infatti il viandante accetta il piano proposto dall’ombra rendendolo ancora più preciso: “[…] i buoni amici si scambiano di quando in quando una parola oscura come segno d’intesa, che deve essere un enigma per ogni estraneo. E noi siamo buoni amici”. L’apertura di questo, apparentemente, surreale dialogo, ci mostra immediatamente l’abisso sul quale si incammina e l’a-bisso, per sua natura, è privo di fondo e di fondamento, non parte da certezze e non conduce a verità eterne; è ricerca e consapevolezza del caos che, infatti, è l’altro nome dell’abisso, come ci insegnano le parole di apertura della Teogonia esiodea. L’essere umano è, per sua natura, terrorizzato dall’incontro con la propria coscienza, al contrario di ogni altro essere che non ha consapevolezza del baratro e della propria fragilità, questa è la sua natura, il suo avvertimento della tragedia e la sua possibile grandezza.

Le manette, evocate dall’ombra, sono l’assicurazione contro il pericolo della fluidità del vero, la sua essenza che lo lascia scivolare tra le dita non appena si cerca di afferrarlo. “Agli occhi sei barlume che vacilla […] e dunque non ti tocchi chi più t’ama” scriveva Montale in riferimento alla possibilità di raggiungere la felicità e, mi sembra evidente, la felicità, per lo spaventato essere umano, è, finalmente, un punto fermo, una qualche verità che sia bussola al suo peregrinare. Ma ecco che, subito, il filosofo ci ammonisce: “Verosimiglianza, ma non verità: apparenza di libertà, ma non libertà, – sono questi i due frutti per cui l’albero della conoscenza non può essere scambiato per l’albero della vita”. Un eccellente scritto su Nietzsche del mio omonimo, Ferruccio Masini, si titola Lo scriba del caos; credo sia una splendida immagine per descrivere il momento che andiamo a rappresentare, quando il pensatore, che nella sua solitudine ci permette di riconoscere ognuno di noi, si rivolge a se stesso, per dare vita a un dialogo interiore, che si pone come viaggio perenne in direzione di una ricerca che non pretende di raggiungere verità, ma di essere onesta con se stessa. Credo sia centrale, per offrirsi davvero un’occasione di incontro, spazzare via preconcetti radicati e condizioinanti per ogni barlume di libertà dalla prigione prospettica. Se ogni cammino è un percorso secondo una prospettiva, ognuno sceglie dove poggiare il prossimo passo e, di conseguenza, quale incontro gli sarà possibile, non l’unica verità, ma la possibilità che si è data. Se diamo per certo un inizio, una direzione e, di conseguenza, il senso di ogni incedere, già abbiamo fondato l’inganno e il travisamento inevitabile. In chiave filosofica parliamo della visione metafisica dell’esistenza, per ognuno, si tratta di dare per assodate le ragioni logiche dell’essere al mondo, nascondendo la casualità della vita priva di un fine congenito.

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