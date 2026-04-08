Meteo: qualche nuvola al mattino, schiarite e sole nel pomeriggio

Liguria. L’intera area del Mediterraneo è dominata da un promontorio anticiclonico in quota di matrice sub tropicale. Pertanto continuano le condizioni stabili anche sulla nostra regione. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: nelle prime ore del mattino avremo ancora nuvolosità serrata sui versanti marittimi compresi tra Imperiese e Genovese, mentre a levante il cielo sarà in prevalenza sereno. Schiarite sul centro-ponente già nel corso della mattinata. Al pomeriggio atteso cielo sereno o poco nuvoloso ovunque.

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